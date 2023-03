Avanti Robur! Oggi è vietato sbagliare Vincere per dimenticare le amarezze

di Angela Gorellini

La Robur vuole vincere, proprio nello stadio che ha registrato la sua ultima vittoria, il Brilli Peri di Montevarchi, un mese e mezzo fa. Stavolta i bianconeri si troveranno davanti il San Donato Tavarnelle dell’ex Ghizzani, alla ricerca di punti per mantenere la categoria. "Serviranno forza interiore, attaccamento e umiltà", ha detto l’allenatore bianconero Guido Pagliuca: servirà la massima concentrazione in ogni fase della partita per non gettare al vento altri punti pesanti. E, anche oggi, ci sarà da fare necessità virtù: nell’elenco dei convocati è finalmente rientrato Buglio – difficile però possa partire dall’inizio, dopo il lungo stop – ma le assenze sono comunque tante: Leone mancherà causa squalifica, Crescenzi, Picchi, De Paoli e Petrelli, oltre ovviamente a Mora, sono fuori dai giochi per infortunio. Collodel e Frediani ci sono, ma non al top della condizione, perché alle prese, entrambi, con un inizio di pubalgia. Pertanto se in difesa, davanti al capitano Lanni, la coppia centrale dovrebbe essere quella formata da Franco e Riccardi, con Raimo a destra e Favalli a sinistra, in mezzo al campo potrebbe essere Collodel, pur dovendo stringere i denti, a vestire la maglia titolare, con Castorani e Meli interni. Belloni e Disanto potrebbero quindi agire con Paloschi nel reparto offensivo. Attenzione, infine, alle diffide: nella lista dei bianconeri a rischio sei bianconeri, Collodel, Frediani, Belloni, Favalli, Castorani e Meli, al prossimo giallo dovranno fermarsi.