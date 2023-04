Avanti Primavera In arrivo l’Andria Si gioca alle 15

In questo week-end pasquale scenderà in campo soltanto la Primavera. La squadra di Negro sarà impegnata oggi alle 15 al Bertoni contro la Fidelis Andria. I bianconeri, a due giornate dal termine della regular season (l’ultima sfida in casa della Recanatese), hanno l’obbligo di vincere per tornare in zona playoff. Sarà quindi importante l’apporto del pubblico. Ieri mattina l’Under 14 ha invece svolto un allenamento congiunto con il Grosseto. Per i bianconeri di mister Morello un’ottima prova: 6-0 il risultato finale con reti di Guazzini, Zamperini, Kachi, Polemi, Pezzatini, più un autogol. L’Under 17, infine, è stata protagonista, insieme al Monteriggioni e al San Miniato, del primo trofeo ‘Gocce di vita’ nella Giornata dello sport per lo sviluppo della pace e nella Giornata del donatore. L’evento organizzato da Fratres Anpas, Avis e Gruppo Donatori di Sangue delle Contrade è stato molto partecipato. Ha vinto il Monteriggioni, ma a trionfare sono stati lo sport e la solidarietà.