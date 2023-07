Atlete dell'Unione Polisportiva Poggibonsese a Macherio, 4 medaglie d'oro e un argento!

Tre medaglie d’oro, un argento e un quarto posto nel pattinaggio al Grand Prix Livelli per le atlete dell’Unione polisportiva poggibonsese nella competizione nazionale Uisp che si è svolta a Macherio (Monza Brianza). Era la prima tappa di un circuito in tre appuntamenti. Al primo posto Viola Casucci nel secondo livello professional B, Noemi Zazzeri nel terzo livello professional, Viola Borri nel secondo livello debuttanti B. Piazza d’onore per Margherita Nidiaci nel secondo livello professional A. Quarta posizione per Lucrezia Noli, nel primo livello professional C. La trasferta, si spiega dalla società del Bernino, è stata una bellissima esperienza per le ragazze, grazie anche all’impegno costante dell’allenatrice Elena Biagiotti che ha guidato il team nella manifestazione. Il lavoro compiuto nel corso dell’annata dall’intero staff tecnico, composto da Elena, Camilla, Carlotta e Sara, è stato ripagato dai brillanti risultati conseguiti dal gruppo nell’arco della fase agonistica.