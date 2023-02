Asta da impazzire Bonechi e Fineschi firmano il trionfo

ASTA

2

SOCI CASENTINO

1

ASTA: Anselmi, Marzocchi, Chottong, Bongini, Di Renzone (76’ Salvestroni), Fineschi, Pecci (78’ Rivituso), Bonechi, Jrad, Mazza, Crisci. All. Testini.

SOCI CASENTINO: Paoli, Lucci, Paggetti, Biagiotti (90’ Vezzosi), Fabbrini, Bronchi, Diani, Lunghi (87’ Sarracino), Falsini, Bandelloni (75’ Vuturo), Sorbini. All. Bonini.

Arbitro Giovannini di Prato.

Reti: 66’ Diani, 85’ Bonechi, 92’ Fineschi.

TAVERNE D’ARBIA – Un’affermazione da vera leader. Grande vittoria, sofferta, della capolista Asta contro un coriaceo Casentino in una gara che fino all’85 vedeva la compagine ospite in vantaggio sul campo dell’Asta. I giocatori del Casentino, forti di una serie di risultati utili consecutivi partono molto bene chiudendo l’Asta nella propria metà campo. Il primo tempo termina comunque sullo 0-0. Al 66’, va in vantaggio la compagine di Bonini con Diani che con un diagonale dalla sinistra insacca sotto la traversa. La forza dell’Asta viene fuori nel finale. Il team di Testini si riversa nell’area avversaria e Bonechi è bravo mettere in rete la palla del pareggio all’85. Casentinesi in difficoltà e Fineschi segna il gol della vittoria al 92’ con una realizzazione strepitoso a cui tutta la squadra ha partecipato, scatenando l’euforia della tifoseria.