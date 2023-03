Asta, che orgoglio Torrenieri in viaggio Obiettivo play-off

Il trionfo dell’Asta ha caratterizzato la settimana del girone D del campionato di Promozione: "Stiamo ancora metabolizzando – sottolinea il tecnico Enrico Testini (nella foto) – quello che siamo riusciti a fare. La lunga fuga solitaria ci ha portato via molte energie ed ora è tempo di festeggiare! La rosa? Uno splendido gruppo a cui va rivolto un grande applauso". Domani a Taverne arriva il Lucignano, mentre, per quel che riguarda la zona play-off, potremo assistere a due partite di notevolissimo spessore: Montagnano-Torrenieri è un vero e proprio spareggio e Sansovino-Montalcino rappresenta un severo ostacolo per i biancoverdi che tuttavia devono tornare a casa con almeno un punticino in saccoccia… Il Badesse ha l’occasione della vita in casa del Pratovecchio Stia e vincendo darebbe un grossissimo aiuto al San Quirico che lotta sul filo del punto per evitare la retrocessione diretta. I giallorossi ospiteranno il Subbiano. Il Pienza riposa.

Giuseppe Stefanachi