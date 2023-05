Associazione ‘Arturo Pratelli’: aperto il tesseramento per rinnovo e nuovi soci

Al via la campagna associativa 2023 per il rinnovo del tesseramento e per l’iscrizione di nuovi membri all’Associazione Arturo Pratelli. Il banchino apposito, allestito in piazza Gramsci, sarà aperto dalle 10 alle 18. Chi non riuscirà a sottoscrivere la tessera personalmente, può versare la quota associativa (10 euro) tramite bonifico: la tessera sarà inviata all’indirizzo indicato al momento dell’iscrizione. A breve si svolgerà anche il tradizionale quadrangolare di calcio organizzato in memoria di Arturo e di Lorenzo Guasparri, a cui seguirà un’apericena con degustazione di vini e musica. La data non è ancora stata fissata, ma verrà comunicata al più presto, in modo che più persone possibili possano partecipare: l’intero ricavato dell’evento sarà infatti devoluto in beneficenza a una o più associazioni che operano nel territorio. In occasione dell’apericena Vincenzo Pratelli, padre di Arturo e presidente dell’associazione, aggiornerà i presenti sulle attività svolte e sui progetti futuri. "Spero nella vostra adesione alla campagna – ha affermato – e colgo l’occasione per ringraziare tutti della vicinanza, della partecipazione e dell’aiuto che ci state dando per portare avanti nel nome di Arturo importanti obiettivi sociali". I dati bancari: Banca Centro-credito cooperativo Toscana-Umbria Soc. Coop. filiale di Sovicille - IBAN: IT52Q0707572051000000725297 - BIC: ICRAITRRTV0.