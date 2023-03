Assenze pesanti per il San Donato Rossi e Noccioli out

Se da una parte la Robur dovrà fare a meno delle solite, croniche, assenze per infortunio alle quali si aggiunge lo squalificato Leone, anche il San Donato Tavarnelle dovrà fare i conti con due assenze pesanti. Sono infatti stati appiedati dal giudice sportivo Alessio Rossi e Francesco Noccioli, rispettivamente centrocampista ed attaccante che a Pontedera hanno rimediato un cartellino giallo ciascuno da diffidati. Ci sarà sicuramente il bomber dei gialloblu fiorentini Federico Russo, già a quota otto centri in campionato di cui ben sette lontano da casa e solo uno al ‘Brilli Peri’ di Montevarchi, dove la formazione di Ghizzani e Buzzegoli gioca le gare casalinghe vista l’indisponibilità dell’impianto di Tavarnelle. Praticamente sempre titolare dal suo arrivo anche il freschissimo ex bianconero Tommaso Bianchi che con Buzzegoli in campo aveva condiviso le esperienza di Ascoli e Novara.