Assegnata al Costone la Stella d’oro al merito sportivo

Tra le notizie più belle che riguardano l’Associazione sportiva dilettantistica Costone Siena, c’è sicuramente l’assegnazione della Stella d’oro al merito sportivo. Già nel 1989 ricevette la Stella d’argento, e adesso, nel 2023, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha attribuito alla società questo importante premio in quanto "ente sportivo che con continuata e meritoria azione nel campo della promozione e dell’attività agonistica abbiano contribuito a diffondere e onorare lo sport nel Paese". "Sono orgoglioso e soddisfatto - commenta Emanuele Montomoli, presidente dell’ASD Costone -, perché questa è la dimostrazione che il lavoro svolto finora è giusto. Un premio del genere si raggiunge solo se si lavora tutti assieme per il bene comune e per questo ci tengo a ringraziare tutte le persone vicine a me e tutte le persone che mi hanno preceduto nel tempo". Dello stesso avviso anche Roberto Rosa, vicepresidente dell’Asd Costone Siena: "Quando ho appreso dall’amico Paolo Ridolfi, delegato provinciale del Coni, la notizia della Stella d’oro, mi sono sentito ancor più onorato di far parte del Costone. È normale essere felici quando arriva un segno così tangibile, evidentemente quanto di buono facciamo ogni giorno nei confronti dei giovani, viene apprezzato e valutato meritevolmente". "Si tratta di un riconoscimento – conclude Rosa – che nelle intenzioni vogliamo condividere con la realtà del Basket Femminile, che dal 1989 gravita all’interno del nostro Sodalizio, ma anche con le Sezioni del Baskin, del Minibasket e con tutto l’apparato del Settore Giovanile, tante sfaccettature della stessa realtà che è il mondo Costone, un mondo straordinario che vive e cresce ogni giorno ormai da 120 anni". La consegna di questa prestigiosa onorificenza avverrà nel prossimo mese di ottobre.