Asciano e Maginot in terra fiorentina Valdelsa-Sestese

Il quinto turno di ritorno di serie D regionale si apre oggi alle 18,30 quando la Advinser Asciano scenderà in campo sul parquet del PalaCoverciano per affrontare il Pino Firenze. La truppa di coach Lasi arriva al match odierno forte della entusiasmante affermazione della settimana scorsa nel derby contro Valdelsa Basket. Trasferta in terra fiorentina anche per la Parmolaia Maginot. La formazione senese torna in campo dopo due settimane a causa del rinvio della gara della scorsa settimana a causa del sisma. Con coach Ceccarelli ancora squalificato, i virtussini scenderanno in campo alle 21.15 a Legnaia contro i Jokers con Lorenzo Rossi in panchina da capo allenatore. Cerca l’immediato riscatto il Valdelsa Basket che deve dimenticare il ko della settimana scorsa ad Asciano. La compagine di coach Frati torna a calcare il parquet amico del PalaFrancioli dove domani pomeriggio alle 18 affronterà la Sestese, penultima in classifica con 8 punti all’attivo. Chiude il programma di giornata la Nesi Tappezzerie Poggibonsi, sconfitta la settimana scorsa a Sansepolcro dopo 6 vittorie consecutive. Il team giallorosso di coach Pacini scenderà in campo domani alle 18.30 al Bernino contro Affrico Firenze, un match che vale il quarto posto in classifica con le due squadre attualmente appaiate a quota 24.