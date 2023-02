Ascheri racconterà la Biblioteca

Raffaele Ascheri, presidente della Biblioteca degli Intronati, sarà l’ospite del pre partita culturale di domani. Il tradizionale evento, organizzato dal Siena Calcio allo stadio, voluto dall’area comunicazione bianconera e riservato ai possessori di tagliandi o abbonamenti Executive e Tribuna Onore, avrà inizio alle 13. Ascheri converserà con il responsabile dell’area comunicazione bianconera, Andrea Bianchi Sugarelli, sul tema: ‘Il ruolo moderno della Biblioteca degli Intronati e il suo legame con il poeta Giacomo Leopardi’. Sarà un momento di approfondimento e conoscenza su uno dei ‘padri nobili’ della letteratura italiana, ma anche sull’importante istituzione risalente al 1758, ancora oggi fulcro dell’attività culturale cittadina, punto di riferimento per migliaia di studenti delle due Università e luogo molto caro ai senesi di oggi e di ieri. Dopo l’incontro, il ricevimento e il saluto con gli abbonati, Ascheri sarà ospite della società in tribuna autorità per assistere alla partita.