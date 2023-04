Arti Marziali, successo per lo Stage nazionale

Grande successo al PalaMontePaschi di Chianciano per il XXII° Stage nazionale di Arti Marziali, Judo, Ju Jitsu e discipline correlate come lo Judo self defence, il Wushu Kung Fu, il Tai chi chauan combat, e altre. La manifestazione, organizzata dal comitato Csen Toscana – Centro sportivo educativo nazionale – dal comitato provinciale Csen di Roma, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Chianciano e dello Csen nazionale, ha visto la partecipazione di centinaia di atleti e atlete provenienti da ogni parte d’Italia e non solo. Ospite d’onore della tre giorni, il campione francese di judo: Darcel Yandzi, partecipante ai giochi olimpici di Atlanta del 1996 e di altre competizioni a livello mondiale.