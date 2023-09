Argilli: "Grande secondo tempo"

Una partita dai due volti quella che il Mazzola Valdarbia ha vinto domenica (1-2 in rimonta) con il Firenze Ovest. "Il primo tempo è stata una sofferenza – ha commentato il tecnico biancoceleste Stefano Argilli –. Siamo andati sempre in difficoltà a fronte dell’aggressività degli avversari, passati in vantaggio meritatamente. Siamo arrivati sempre secondi sulle seconde palle, abbiamo perso tanti contrasti, quando ci eravamo detti di tenere lo scontro fisico e poi far valere le nostre qualità tecniche". Tutta un’altra musica, i secondi 45 minuti.

"Nella ripresa, abbiamo tirato fuori qualità, fisicità, e aggressività, mettendo in campo il nostro meglio – le parole del mister –. Ho voluto lanciare un segnale pratico cambiando subito quattro giocatori. Magari avrebbero potuto svoltare la partita anche i ragazzi che ho sostituito, ma volevo scuotere la squadra, non è stata una bocciatura per loro, dico anzi ‘bravi’ a tutto. Credo che abbiamo giocato uno dei secondi tempi migliori anche rispetto alla passata stagione. Sono contento".