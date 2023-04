Appello di Mulinacci "Dobbiamo evitare un altro fallimento"

Il presidente dei Fedelissimi Lorenzo Mulinacci ha espresso su Fb tutte le sue preoccupazioni sul futuro della Robur. "... Dato che Montanari ha dimostrato di non essere in grado di fare fronte alle esigenze economiche ma anche di gestione della società – si legge –, se entro maggio, data in cui devono essere saldate le pendenze fiscali non pagate, primo passo verso l’iscrizione al prossimo campionato, non ci sarà un cambio di proprietà il Siena non si iscriverà. Per evitare il terzo fallimento in nove anni le possibilità sono che il Comune tolga la convenzione che altrimenti prevede, per chi eventualmente fosse intenzionato a rilevare il Siena, subito una spesa di 1 milione e 300mila euro (è stato fatto, sono partite le pratiche legali per la revoca, ma aspettiamoci che Montanari si metta di traverso rallentando i tempi). Che Montanari non pretenda un euro, visto che ha distrutto una società. Che gli armeni che hanno venduto il Siena a Montanari (ma che controlli hanno fatto) senza avere riscosso nulla rinuncino a ogni pretesa verso un nuovo acquirente. Oppure riprendano la società, paghino i debiti e la iscrivano al nuovo campionato…. magari lasciando fuori la ‘BBR’ artefice di 3 anni di disastri. Se non si avvera nessuna di queste cose prepariamoci al peggio".