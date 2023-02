Anticipo di lusso L’Asta capolista ospita il Casentino

E’ un anticipo di lusso quello che introduce oggi la ventunesima giornata del girone D del campionato di Promozione: Asta-Casentino Academy significa prima contro terza, significa uno dei test più significativi che attende i senesi da qui all’agognato trionfo, significa che è in gioco un pezzo fondamentale di storia dell’Asta. Sei punti di vantaggio sul Sansovino rappresentano un buon margine: la squadra di mister Testini non può tuttavia concedersi la pur minima distrazione… E domani? C’è un Torrenieri-Montalcino, tanto per gradire! Derby che più derby non si può, sfida play-off di primissimo piano… La piccola frazione affronta alla pari la blasonata compagine biancoverde. Altro da aggiungere? Le altre tre partite riguardano la zona play-out: Montagnano-Badesse, Pienza-Subbiano e San Quirico-Pratovecchio Stia sono confronti estremamente delicati, in cui i tre punti in palio valgono doppio. A sei gare dalla fine, è vietato fare passi falsi!

Giuseppe Stefanachi