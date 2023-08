Anche Siena piange Mazzone Giocò nella Robur nel 195960

È scomparso ieri Carlo Mazzone, icona del calcio nazionale recordman di panchine nella massima serie (797, spareggi inclusi), nonché detentore del primato di presenze ufficiali nei campionati nazionali con 1278. Mazzone prima di dedicarsi alla carriera di allenatore era stato calciatore, iniziando tra Latina e la natia Roma per poi passare per un breve intermezzo alla Robur nella stagione 195960 in serie C (girone B) collezionando 13 presenze. Poi il passaggio all’Ascoli che segnerà la sua carriera sia in campo che in panchina e dove deciderà di vivere una volta smesso con il calcio.

Da allenatore ha guidato la Fiorentina, il Cagliari, l’Ascoli, la Roma, il Perugia, il Catanzaro, il Lecce, il Napoli, il Brescia, il Bologna e il Livorno. Con le rondinelle vivrà alcuni dei suoi momenti migliori, in una squadra in cui militavano campioni del calibro di Baggio e Guardiola. Sfiderà la Robur da avversario a partire dalla stagione 200304 (la prima volta era il 21 dicembre 2003), nel campionato d’esordio in A dei bianconeri, quando si era appena seduto sulla panchina del Bologna. Chiuderà la carriera nel 2006 a Livorno: la sua ultima panchina fu proprio al Franchi il 14 maggio 2006 in uno 0-0 con entrambe le formazioni già certe della salvezza.