Anche l’Imolese perde punti Multa da 8mila euro

Nella stessa situazione della Robur, nello stesso raggruppamento, versa anche l’Imolese, impegnata nella complicata lotta per il mantenimento della categoria. Il Tribunale Federale Nazionale ha infatti inflitto 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva (più un’ammenda di 8.000 euro con diffida) al club rossoblù, deferito, proprio come la società di Emiliano Montanari, ‘su segnalazione della Covisoc, per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative al periodo gennaio-agosto 2022 e alla mensilità di dicembre 2022’. "… Il disguido dei contributi erariali è stato dovuto ad un errore del commercialista incaricato che ha pagato gli stessi con un codice errato ma l’anomalia è’ stata rettificata in meno di 48 ore" ha spiegato l’amministratore delegato dell’Imolese Giuseppe Deni. La società ha immediatamente annunciato di presentare ricorso contro la decisione assunta dal Tribunale federale nazionale. Il Siena, al contrario dell’Imolese, si è visto inibire il proprio presidente Montanari, per tre mesi, ma non ha ricevuto nessuna ammenda da dover pagare.