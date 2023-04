Anche a Legnano vivono un momento molto complicato

Se la situazione del Siena è sotto gli occhi di tutti, anche a livello nazionale, pure il Legnano, altro club acquistato dall’ingegnere Emiliano Montanari, non vive un momento sereno. "Ma adesso che praticamente la stagione è finita che succede – si legge su sportlegnano –. I rumors di questi giorni, compresi quelli ascoltati e visti nella serata di lunedì scorso per la festa dei 110 anni, dicono che c’è un concreto interesse da parte di un imprenditore di zona che in molti conoscono, avendo legato il suo nome in più occasioni al colore lilla. Sarebbe lui a portare avanti il egnano, Montanari permettendo ovviamente. Il patron del Siena, sparito ormai da tempo a queste latitudini, potrebbe però mettersi di traverso, con richieste assurde o peggio potrebbe non vendere. Imprenditore a parte, servirebbe per ovvie ragioni un presidente che finora non sembra esserci".