Siena, 9 Marzo 2019 - Emozioni, spettacolo unico e tantissima gente per la 13^ Edizione delle Strade Bianche in una magnifica giornata di sole e con tanta polvere. E straordinario il suo vincitore, il francese Julian Alaphlippe, 27 anni, alla sua prima presenza in questa meravigliosa classica, al quarto successo stagionale.

Sul lastricato del centro di Siena, il francese ha vinto il braccio di ferro con Jakob Fuglsang della Astana, iniziatore della fuga decisiva della corsa toscana. La corsa è esplosa nel tratto di Monte Sante Marie, quando si è formato in testa un gruppo dei migliori forte di 15 unità. Purtroppo nessun corridore italiano è riuscito a resistere, con Vincenzo Nibali che è stato l'ultimo a cedere insieme a Marco Canola mentre anche il toscano Alberto Bettiol ha dovuto mollare colto dai crampi.

A proposito di italiani generosa e brillante la prestazione di Diego Rosa rimasto in fuga per oltre 100 Km prima con altri tre compagni e poi da solo prima di essere raggiunto a 36 Km dal traguardo, mentre tornando a Nibali è giunto al traguardo a 8’55” dal vincitore. Più avanti l'attacco di Fuglsang sulla cui ruota ha subito reagito Van Aert con Alaphilippe che è rientrato con agilità, dopo essere stato sorpreso dall'azione del danese della Astana.

Sullo sterrato di Colle Pinzuto Van Aert è andato un po' in difficoltà e ha perso le ruote dei compagni di fuga ma il bravissimo belga è rientrato a 1500 metri dal traguardo ma non ha influito sulla lotta a due per la vittoria tra Alaphilippe e Fuglsang. Quest’ultimo ha provato in tutti i modi a staccare l'avversario ma in vetta allo strappo di Santa Caterina si è visto superare a velocità doppia dal francese della Deceuninck Quick Step.

“Sono davvero contento. La squadra ha svolto un ottimo lavoro. Sapevo che era una corsa adatta a me, non dovevo commettere errori, non ne ho fatti ed è stata una buona giornata» commenta a caldo il nuovo re delle Strade Bianche. Tutti mi avevano parlato bene di questa corsa così come della Tirreno-Adriatico, che affronterò nei prossimi giorni per la prima volta. Sono soddisfatto per aver centrato il primo obiettivo dell’anno. I prossimi? Ormai mi conoscete, voglio vincere qualsiasi gara a cui partecipo”. Bravissimo il vincitore così come il danese Fuglsang inferiore al francese solo in volata e brillante Van Aert, giunto terzo così come aveva terminato questa magnifica gara un anno fa.

ORDINE DI ARRIVO: 1) Julian Alaphlippe (Deceuninck Quick Step) Km 184, in 4h47’14”, media Km 38,435; 2) Jackob Fuglsang (Astana Pro Team) a 2”; 3) Wout Van Aert (Team Jumbo Visma) a 27”; 4) Zdenek Stybar (Deceuninck Quick Step) a 1’; 5) Tiesj Benoot (Lotto Soudal); 6) Avermaet a 1’01”; 7) Lutsenko a 1’04”; 8) Clarcke a 1’08”; 9) Skujins a 1’12”; 10) Wellens a 1’21” .

