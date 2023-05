Allo stadio ‘Lotti’ arbitra Papagno Il via è alle 15

Alessandro Papagno della sezione di Roma 2 dirige l’incontro Poggibonsi-Arezzo, valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie D girone E - ultima della stagione regolare 2022- 2023 - in programma oggi allo stadio Stefano Lotti con fischio di inizio alle 15. Assistenti, Alessandro Scifo di Trento e Mirko Giuseppe Cimmarusti di Novara. Almeno 150 i sostenitori che da Arezzo giungeranno in Valdelsa per assistere alla sfida. Troveranno spazio, come da disposizioni in atto, all’interno del settore ospiti dell’impianto di viale Marconi, mentre i tifosi giallorossi coloreranno come di consueto la loro porzione di gradinata. Poggibonsi: Pacini, Morosi, Tognetti, Mazzolli, Bonechi, De Santis, Muscas, Camilli, Barbera, Regoli, Riccobono. Allenatore: Calderini.

Arezzo: Viti, Pericolini, Pretato, Zona, Polvani, Foglia, Damiani, Arduini, Bramante, Convitto, Persichini. Allenatore: Indiani.