Allo stadio ‘Lotti’ arbitra Caruso Il via è alle 16

Tra i convocati del Poggibonsi per il match odierno con il Follonica Gavorrano torna il baby Guidarelli, classe 2004, mentre dagli juniores nazionali giallorossi è Grassini a trovare spazio fra gli effettivi di mister Calderini. A dirigere l’incontro di oggi allo Stefano Lotti (fischio di inizio alle 16) sarà Gerardo Simone Caruso di Viterbo. Assistenti, Giulio Pancani della sezione di Roma 1 e Valeria Spizuoco di Cagliari. In caso di parità al 90’, il regolamento prevede la disputa dei tempi supplementari per scoprire quale delle due formazioni approderà alla finale playoff. Un’occhiata alle ipotesi di schieramento in avvio di gara. Poggibonsi: Pacini, Di Paola, Morosi, Mazzolli, Bonechi, De Santis, Muscas, Camilli, Bellini, Riccobono, Barbera. Allenatore: Calderini.

Follonica Gavorrano: Blundo, Ampollini, Dierna, Diana, Macchi, Pignat, Souaré, Barlettani, Khribech, Poli, Marcheggiani. Allenatore: Bonura.