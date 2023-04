Alle 11 c’è l’udienza al Tribunale federale Il Siena rischia due punti di penalizzazione

Si svolgerà questa mattina alle 11, in videoconferenza, l’udienza al Tribunale federale nazionale, sul deferimento della Robur e del suo presidente Emiliano Montanari (nella foto) presentato dal procuratore federale per "aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 16 febbraio 2023, le ritenute Irpef relative al periodo novembre 2021-agosto 2022 e alla mensilità di ottobre 2021". Secondo quanto riporta il Fol, l’udienza ‘era prevista per la trattazione al giorno 13 aprile 2023 alle 11,30, ma al fine di garantire alle parti il diritto di proporre eventuali impugnazioni prima della fine della regular season del campionato, il Tribunale aveva disposto l’anticipazione della stessa udienza di trattazione al 7 aprile alle 9,30. Il 1 aprile il numero uno bianconero ha inviato una pec, in qualità` di legale rappresentante della Robur, per lamentare come la suddetta anticipazione avrebbe compromesso una "gravissima lesione del diritto di difesa". Quindi si è arrivati alla data di oggi (ieri il termine ultimo per il deposito di memorie o di documenti). I tifosi bianconeri, ovviamente, sono in attesa del verdetto, che potrebbe portare o meno a una penalizzazione di due punti in classifica. Le pendenze andranno comunque saldate per non mettere a rischio l’iscrizione al prossimo campionato.