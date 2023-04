Alla San Giobbe servirebbe un miracolo Coach Bassi è realista: "La matematica non ci condanna, ma siamo ormai fuori"

Rimini e Agrigento a quota 8, Nardò, Trapani e Latina a 6, Chiusi a 2. Con questa situazione di classifica aggiornata dopo il completamento della seconda giornata del girone ‘Bianco’ è difficile pensare di poter raggiungere una posizione nei play-off. Servirebbero quattro vittorie nelle restanti quattro gare e tanti risultati favorevoli dagli altri campi per mettere dietro almeno due squadre e accaparrarsi una casella nella griglia della postseason. Tant’è che coach Bassi, nel dopogara di Latina, ha ammesso che le chance sono veramente minime: "Penso che, con questa sconfitta, si possa dire addio, nonostante la matematica non ci condanni, al discorso playoff – ha commentato l’allenatore biancorosso –. Non abbiamo fornito una prova dignitosa, spero che, nelle prossime partite, anche se avranno valore relativo, si vedano in campo voglia e l’orgoglio". L’allenatore ha lamentato una scarsa attitudine da parte dei suoi in vari frangenti della gara persa alla vigilia di Pasqua: "Prima di tutto credo che sia doveroso fare i complimenti a Latina – ha sottolineato Bassi –. Chi gioca con agonismo, con voglia, con determinazione e con uno scopo è giusto che vinca le partite. Successo meritato e per questo faccio i complimenti sia al coach che alla squadra. Preambolo per dire anche che noi, invece, tutto ciò non lo abbiamo messo in campo. Possiamo parlare di pallacanestro ma c’è poco da dire a riguardo perché quando ogni palla vagante e ogni rimbalzo contestato è degli altri, vuol dire che chi hai davanti ha più voglia di te. É spiacevole però va ammesso, abbiamo giocato una brutta partita da questo punto di vista". Domenica prossima, alle 18, è in programma la sfida casalinga con Trapani, valida per la terza giornata e in cui i Bulls andranno a caccia della prima affermazione nella seconda fase. La formazione siciliana in regular season si è piazzata all’ottavo posto nel gruppo Verde, portandosi in dote un sostanzioso bottino di sei punti che però non è stato ancora incrementato nella seconda fase, perché nelle prime due giornate sono arrivate altrettante sconfitte: un -15 a Nardò e un -4 casalingo con Rimini che hanno fatto perdere ben tre posizioni di classifica alla compagine targata 2B Control.