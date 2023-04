Alla San Giobbe serve il ‘miracolo’ Bassi: "E’ difficile"

Vincere per provare la super rimonta. È questa la missione che attende la San Giobbe oggi all’Estra Forum (palla a due alle 18, arbitrano Bartoli, Tarascio e Coraggio) contro la 2B Control Trapani. Dopo due ko consecutivi i Bulls cercano la prima vittoria nella seconda fase, un successo che terrebbe vive, ancorché residue, le speranze di conquistare un posto nei playoff. "L’unica cosa che abbiamo da chiedere credo sia mettere orgoglio, passione e attaccamento – ha detto coach Bassi (nella foto) alla vigilia –. La matematica non ci condanna ma è molto complicato. Quella con Trapani è una partita da giocare con attenzione, che deve darci risposte e nella quale dobbiamo mettere un carattere diverso provando a giocare insieme, come una squadra, cosa che ci sta mancando molto". A caccia di quella continuità mancata spesso durante il campionato: "Tutta la stagione è stata contraddistinta da viaggi nelle montagne russe – ha aggiunto Bassi –. Per quanto riguarda il rendimento non c’è grande capacità nei momenti difficili di stringerci e di fare veramente tutti insieme le piccole cose. Questo porta, anche nelle giornate migliori, a fare degli errori che costano le partite. Tutte le sconfitte sono arrivate con punteggi vicini, eccetto qualche occasione; credo non sia un caso e che manchi una connessione tra di noi". Le chiavi del match: "Trapani arriva da due sconfitte brutte e verrà qui con il coltello tra i denti per cercare di riprendere il cammino – ha concluso Bassi –. Noi dovremo essere soldi difensivamente e provare a competere a rimbalzo perché in queste ultime due partite siamo stati spazzati via. Quindi cercare di controllare il tabellone e il numero delle palle perse, altro aspetto che spesso ci condanna". St.Sal.