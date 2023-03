Alberto Paloschi è scivolato fuori dalla ‘top five’

L’attaccante bianconero Alberto Paloschi è uscito dalla top five della classifica marcatori del girone B. Il numero 9 è rimasto a quota 12, ad appena un passo dal record personale delle 13 reti stagionali raggiunto in serie A con addosso la maglia del Chievo Verona. Allo stadio dei Marmi di Carrara è stato infatti sorpassato dall’azzurro Capello, autore, sabato, di una doppietta. Il bomber più prolifico del girone B è ancora Corazza, con 17 gol all’attivo, seguito da Santini a 15. Sul terzo gradino del podio Ragatzu a 14. A quota 13 Capello condivide il posto con Merkaj. A 12 Paloschi con Nicastro e Sbaffo. Appena un gradino sotto si trova il miglior marcatore della Fermana, prossima avversaria dei bianconeri: Fischnaller. A 11 anche Steven Shpendi, Zamparo. E’ invece all’inseguimento della doppia cifra Disanto, fermo a quota 9. Il numero 7 continua però a essere il miglior assist-man della Robur con 5 ‘cioccolatini’ per i compagni.