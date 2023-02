Al via il Maremma Region Challenge Vince Contemori

Nello splendido scenario del Royal Golf La Bagnaia domenica 19 febbraio ha preso il via la seconda edizione del Maremma Golf Region Challenge. Il circuito prevede sette tappe nei circoli della Maremma e mette in palio, oltre ai premi di giornata, anche un trofeo finale per il miglior circolo, vinto nella prima edizione da Golf Argentario.

Il circolo senese è stato raggiunto da giocatori da tuttala Regione, determinati nel portare punti utili alla contesa che prevede la somma dei sei migliori punteggi netti, quelli determinati con il calcolo dell’handicap di gioco, e i quattro lordi, ovvero i colpi effettivamente giocati.

Gianni Contemori del golf Valdichiana, è stato il migliore assoluto completando le 18 buche da campionato disegnate da Robert Trent Jones Jr. in 81 colpi. In prima categoria Mariella Cerboneschi (36) del Riva Toscana Golf ha preceduto il giocatore di casa Riccardo Ioseffi (34). I soci del Royal Golf Bagnaia hanno fatto il pieno nelle altre due categorie: in seconda Claudio Regoli (37) ha vinto l’avvincente testa a testa con Daniele Vestri, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche, mentre in terza Massimo Marzucchi (40) si è imposto davanti a Andrea Romei (38) del Mia Golf. Prossimo appuntamento del circuito domenica 26 febbraio al Golf Club Toscana di Gavorrano.

Andrea Ronchi