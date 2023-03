Al via corsi gratis per gli Over 65 mai tesserati

Il Ct Siena è stato ammesso al finanziamento del progetto Evergreen Over 65 promosso dalla Federazione italiana tennis e padel e da Sport & Salute per l’organizzazione di corsi gratuiti destinati a Over 65 mai tesserati. Dalle statistiche sui benefici della pratica sportiva nella terza età, il tennis emerge come lo sport principe per il benessere psicofisico. I corsi sono calibrati ad hoc per questa fascia di età e prevedono non solo l’apprendimento della disciplina, ma anche ginnastica dolce a precedere e seguire gli esercizi con la racchetta (attivazione e defaticamento). Per lanciare Evergreen Over 65, il Ct Siena ha organizzato per giovedì 23 marzo dalle 14,30 alle 18,30 un open day promozionale con la maestra Francesca Consorti, responsabile del progetto. I partecipanti potranno effettuare prove di gioco. Il primo corso partirà ad aprile, con cadenza bisettimanale per un totale di 48 ore di attività sportiva, coniugando l’aspetto motorio alla socialità. Gli interessati possono contattare la Maestra Francesca Consorti (cell. 333.2661618; email [email protected]) per ulteriori informazioni e per comunicare entro lunedì la partecipazione all’open day (solo 16 i posti disponibili).