Al San Donato serve un miracolo Grosseto in bilico

Non un gran momento per le toscane tra C e D. Con la Robur in bilico tra una faticosissima iscrizione e lo spettro di una terza ripartenza dai dilettanti in nove anni non se la passano particolare bene anche altre formazioni del Granducato, a partire dal San Donato Tavarnelle che per restare in C dovrà vincere con due gol di scarto al Moccagatta di Alessandria nel ritorno dei playout. In D il Livorno ha staccato il pass per i play-off all’ultimo tuffo mentre ha del clamoroso il rischio che sta correndo il Grosseto, che dovrà disputare i playout contro il Terranuova Traiana per evitare di sprofondare in Eccellenza. Ieri i maremmani hanno vinto 1-0 in casa del Ghivoborgo di Maccarone e Ficagna ma per la classifica avulsa saranno costretti a disputare gli spareggi: a quota 41 infatti ci sono anche Sangiovannese e Ostiamare ma nella mini classifica degli scontri diretti il Grosseto è l’ultima delle tre e dunque sarà costretta a passare dalle forche caudine dei play-out.