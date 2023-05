Al Ponte d’Arbia non basta il pari Festa Valdichiana

VALDICHIANA

1

PONTE D’ARBIA

1 dts

VALDICHIANA: Tiezzi, Renzi D., Campisi (11’ sts Pumeransi), Asfandiyarova, Lovari, Sensitivi, Magnanesi (26’ st Lombardi), Pelucchini, Gaziano, Tavanti.

Panchina: Casucci,, Burroni, Rampini, Renzi M., Monnanni, Faralli. All. Baroncini.

PONTE D’ARBIA: Ferrucci, Fabbri, Gugliotta, Camara (1’ sts Resti), Behari, Traorè, Fei (12’ pt Pascarella, 28’ Ermini), Bari, Corsi (51’ st Pierangioli), Redditi, Paliotti (6’ pts Meconcelli).

Panchina: Cappelli, Cioni, Mari, Farnetani. All. Pacini.

Arbitro Gallidani (Pistoia).

Reti: 1’ pt Manganesi (V), 8’ st Paliotti (P).

Note – Angoli 4-6, ammoniti Corsi, Camara, Lombardi, Redditi, Gaziano; espulso Fabbri (P) al 47’ st; recuperi 6’ pt, 7’ st, 2’ pts, 2’ sts.

BADESSE – Va al Valdichiana la vittoria dei play-off: l’1-1 di Badesse contro il Ponte d’Arbia al termine dei supplementari consegna il successo alla squadra di Baroncini, che ha concluso il campionato in posizione migliore. Pronti, via, ed il Valdichiana è in vantaggio: su un cross innocuo il portiere Ferrucci si fa sfuggire il più facile dei palloni, che Magnanesi appoggia in rete.

La reazione del Ponte d’Arbia non si fa attendere: al 9’ Paliotti lancia in acrobazia Redditi, il cui tiro è però troppo centrale. Al 18’ Redditi segna, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. In avvio di ripresa il Ponte d’Arbia pareggia: Redditi serve con un pallonetto Paliotti, che insacca con un rasoterra. Il pareggio da la carica al Ponte d’Arbia, che spinge per ribaltare il risultato, ma al 18’ Redditi spreca da buona posizione. Al 38’ una mischia davanti alla porta del Valdichiana è risolta da un difensore sulla linea. Nel recupero il Ponte d’Arbia resta in dieci per la doppia ammonizione a Fabbri. Il risultato resta però invariato, e si va ai supplementari: entrambe le squadre vanno a più riprese vicine alla rete del vantaggio, ma il match termina sull’1-1.

Marco Brunelli