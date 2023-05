Al Pianella basta il pari per salvarsi Rabbia Poliziana

PIANELLA

0

POLIZIANA

0

Campo in perfette condizioni. E in virtù del pareggio odierno per 0-0 ai 120’ minuti i locali del Pianella raggiungono la salvezza, a scapito della Poliziana. Veniamo all’incontro. Nella prima frazione di gioco squadre bloccate e attente a non scoprirsi. Le poche occasioni sono da parte dei padroni di casa con Mazzi al 30’ e con Pistella che al 38’ calcia sul portiere in uscita. Da parte dei giocatori della Poliziana un paio di cross non sfruttati al meglio dagli avanti in fase di realizzazione. Nella seconda frazione di gioco gli ospiti cercano di mettere in difficoltà i locali, soprattutto per effetto di una serie di palloni messi dentro sugli sviluppi di calci piazzati o di angoli. angoli. Il Pianella agisce poi rimessa con Lafraitisse e Pistella, rispettivamente ai minuti 80’ e 84’. Nei tempi supplementari il Pianella amministra e si difende, portando a casa l’agognata salvezza nel campionato di Prima categoria.