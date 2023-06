Aid Tour: Tommaso Perrino, colonna del paralimpico italiano, domina la competizione

Il Royal Golf La Bagnaia è stato palcoscenico del Aid Golf Tour, circuito promosso dall’Associazione Italiani Disabili Golfisti. La gara si è disputata sulla distanza di due giorni e 36 buche richiamando al circolo senese giocatori protagonisti a campionati internazionali. Tommaso Perrino, colonna del golf paralimpico italiano, ha dominato vincendo la gara. Non solo ha battuto gli avversari ma anche il campo, concludendo i due giri in 141 colpi, tre meglio del par. In prima categoria, Angelo Colussi (131) di Punta Ala ha preceduto il ferrarese Andrea Plachesi (137). In seconda categoria, giocata con formula Stableford, Giulia Marabotti (79) di Monticello ha superato di misura Alessandro Petrianni (78) del Golf Archi di Claudio. Sabato 3 giugno il circolo senese ha ospitato l’Acqua dell’Elba Golf Cup, tradizionale gara di 18 buche. Massimo Calvanese ha vinto con 82 colpi. In prima categoria Duccio Grandi (38) ha preceduto di un solo colpo Stefano Baraldo. In seconda Riccardo Ioseffi (44) ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto contro il quale nulla ha potuto Michele Lorenzini (41) mentre in terza Andrea Barbini si è imposto nell’avvincente testa a testa su Sandra Berlati. Premi speciali a Enza Pagnotta (31) e Marcello Bucciarelli (37) rispettivamente migliori lady e senior.

Andrea Ronchi