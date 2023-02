Affermazione sul Montevarchi Gli Under 15 al secondo posto

Sta conducendo un grandissimo campionato l’Under 15 di Gill Voria. I giovani bianconeri sono secondi, all’inseguimento della capolista Entella, avanti di due lunghezze. Lo scorso fine settimana l’affermazione contro il Montevarchi. "E’ stata una partita difficile – il commento del mister –, loro sono venuti per dare battaglia. Sapevo che avremmo affrontato una squadra tosta, molto brava a difendersi. Hanno fatto il loro gioco e nel primo tempo, che comunque in generale non mi è dispiaciuto, siamo stati un po’ troppo lenti e ansiosi. Ma nel secondo tempo, dopo il pareggio, ci siamo rilassati e siamo riusciti a fare nostra la partita". "Il segreto – ha proseguito Voria –? L’amore e la passione per questo sport: è l’unico metodo che conosco. Poi uno può essere più o meno bravo. E serve anche un po’ di fortuna, quando costruisci un gruppo. Abbiamo lavorato bene tutti, fin dall’inizio, non solo noi dentro al campo: i ragazzi hanno visto, creduto e sentito quello che proponiamo loro e questo ci fa andare avanti". L’obiettivo primario è proprio la crescita dei giovani bianconeri. "Quella è più importante della classifica – ha chiuso il mister –. Quando mancheranno poche partite, sì, la guarderemo, per portare in alto il nome di questa società, ma il percorso deve essere quello di far crescere i ragazzi. Il risultato è bello se arriva, ma va guardato soltanto alla fine". E se l’arma in più dell’Under 15 è la forza del gruppo, non mancano neanche i riconoscimenti personali: l’attaccante Alessandro Rovetini, in rete anche nell’ultima gara, è ormai entrato in pianta stabile nell’orbita della Rappresentativa Under 15 di Lega Pro, guidata dal ct Daniele Arrigoni. Oggi, il giovane bianconero, scenderà in campo nell’amichevole che vedrà le promesse della Serie C affrontare a Terni, alle 15 al campo sportivo Renato Perona, i pari età locali.