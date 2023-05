"Abbiamo avuto grandi difficoltà in fase di attacco"

Dopo il ko in Gara 2 coach Pierfrancesco Binella ha analizzato la prestazione dei suoi che adesso hanno le spalle al muro in vista della terza sfida, previsto domenica alle 18 al PalaEstra. "Abbiamo fatto meno bene rispetto a Gara 1 – ha detto l’allenatore della Mens Sana Basketball Academy – ma lo immaginavo perché le serie man mano che si allungano diventano più complicate e le gare si decidono sui dettagli. Stavolta abbiamo avuto grande difficoltà in attacco. Faccio i complimenti ai nostri avversari che hanno giocato una gara molto fisica per 40 minuti segnando i canestri importanti ogni volta che provavamo ad avvicinarci. Abbiamo provato a cambiare assetti e quintetti ma siamo riusciti difficilmente ad arrivare al ferro e tirando da fuori questa sera abbiamo fatto grande fatica". Da valutare le condizioni di Bacci, out ieri sera così come il lungodegente Bacci. Se non dovessero recuperare il roster dei dieci sarà lo stesso di Gara 2.