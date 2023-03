"A Siena ho avuto tanti allenatori tutti davvero bravi"

L’ex difensore bianconero Luca Rossettini, oggi allenatore del Padova Primavera, è tornato a parlare di Robur. "Arrivai a Siena in serie A dalla C – ha ricordato a C3T, ripreso dal Fol –: un salto nel vuoto fatto con un po’ di sana incoscienza, un treno che non potevo lasciar passare. L’esordio fu in casa, con il Milan. Non me lo scorderò mai. Venimmo dalla sconfitta all’Olimpico con la Roma, si era fatto male Bertotto e c’era la sosta per la Nazionale. Ho avuto tempo di prepararmi mentalmente, sapevo che sarebbe toccato a me". "In B con Conte fu dura – ha aggiunto –, perché venivo dall’infortunio, ma straordinaria per quello che ha dato lui alla squadra. Dal primo giorno ci ha fatto capire che era un vincente, si percepiva che era un allenatore speciale. Con Mandorlini ho iniziato la carriera al Siena e poi l’ho finita, a Padova, purtroppo perdendo la finale playoff con l’Alessandria ai rigori. Mi vengono in mente Giampaolo, Beretta… ho avuto allenatori bravi e da ognuno ho preso qualcosina".