’A Point Golf Cup’, ecco tutti i vincitori

Sabato 11 febbraio un clima fresco ha accompagnato i giocatori che hanno raggiunto il Royal Golf La Bagnaia prendendo parte alla gara ’A Point Golf Cup’, gara giocata con divertente formula louisiana a coppie. Il percorso disegnato da Robert Trent Jones ha lasciato stupiti ancora una volta per qualità del manto erboso e manutenzione impeccabile. Luca Di Gaetano e Massimo Calvanese hanno battuto avversari e par del percorso completando le 18 buche da campionato in 68 colpi, tre meno del par previsto per i professionisti. Appaiati nello score Tiziano Pianigiani e Giovanni Toscano (foto) sono risultati i migliori nella categoria netta con 45 punti. Alle loro spalle Sergio Torelli e Italo Niccoli, staccati di due lunghezze. Tra i numerosi premi in palio degno di menzione quello per la miglior coppia mista. Giuseppe Plebani e Silvia Bielli lo hanno vinto con 39 punti, tre colpi meglio del par assegnato.

Andrea Ronchi