Da domani sarà possibile acquistare online su ciaotickets.com e nei punti vendita autorizzati i biglietti della partita Siena-Torres, posticipata a mercoledì alle 19,30 (per il settore ospiti i tagliandi resteranno in vendita fino alle 19 di martedì, non saranno disponibili il giorno della gara). Mercoledì dalle 17,30 sarà attiva la biglietteria del sottopassaggio La Lizza. I biglietti già acquistati saranno, automaticamente, validi per accedere allo stadio. Per il rimborso di seguito le modalità. L’acquirente che ha acquistato i biglietti sul sito ciaotickets.com con carta di credito potrà chiedere l’annullo e il rimborso inviando una mail ad [email protected] L’importo tornerà disponibile sul saldo della carta di credito, entro i 20 giorni successivi la data dell’operazione di annullo. Chi ha acquistato i tagliandi sul sito mediante ScalaPay, dovrà inviare una mail allo stesso indirizzo. Le rate già pagate saranno rimborsate, al netto di eventuali commissioni di servizio, sulla carta utilizzata per il pagamento, mentre le rate non ancora pagate verranno annullate. Chi ha comprato il tagliando in un punto vendita, riceverà il rimborso nello stesso esercizio, previa restituzione del ticket integro di ogni sua parte. Tutte le info sul sito della Robur.