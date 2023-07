A Nusenna giornate di sport tra skate, bici, pattini e tavola

Velocità e adrenalina per la corsa più pazza del mondo. Dal domani a domenica, a Nusenna, nel comune di Gaiole in Chianti, si svolgerà il Campionato Italiano e una tappa della Coppa del Mondo di Downhill. Dallo skate alla bici, passando dai pattini fino alla tavola, oltre 140 atleti provenienti da tutto il mondo si sfideranno una competizione fatta di pura velocità. Una grande soddisfazione per la Polisportiva Mens Sana 1871 che per la terza volta consecutiva organizzerà uno degli eventi più attesi dell’anno. Tra gli italiani da battere, i biancoverdi Renato Pennuti, già campione del mondo e Marcus Aldinucci, campione italiano. "Ringrazio la Federazione italiana sport rotellistici – commenta Riccardo Aldinucci, direttore tecnico della Mens Sana Speed Down – di averci affidato, ancora una volta, la gestione dell’evento. Grazie anche al Comune di Gaiole in Chianti. Saranno giornate di sport e divertimento".