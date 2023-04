A Monticchiello arriva la Raddese E’ la partitissima

Sono ancora cinque le giornate da disputare nel campionato di Terza categoria: tutto, ovviamente, è ancora da decidere. Oggi si giocano cinque anticipi, con il match-clou che è sicuramente Monticchiello-Raddese: la capolista rischia contro una squadra in piena lotta per i play-off. Spettacolo assicurato! E Ancaiano-Vescovado? I gialloverdi inseguono il quinto posto, mentre i gialloneri sono all’ultima spiaggia per continuare a sognare: agonismo a mille! Il Campiglia difende il suo quinto posto ospitando la Montanina (inizio 15.30) mentre Buonconvento-Quercegrossa e Geggiano-Sant’Albino sono occasioni per far fare esperienza ai ragazzi. Domani occhi puntati sul Rapolano che, dopo lo stop interno con l’Ancaiano, è costretto ad andare a vincere a Chiusdino (15.30) per continuare a puntare alla vetta. Altre due squadre in lotta per i play-off, Pievescola e Montepulciano Stazione, dovranno stare attente a non deconcentrarsi incontrando rispettivamente la Rionese a Chiusi ed il Cus Siena in casa.

Giuseppe Stefanachi