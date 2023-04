A distanza di anni torna la sfida contro gli eugubini

Non è certo una classica della terza serie la sfida tra Siena e Gubbio tornata a distanza di molti anni dagli ultimi incroci: era la serie D 197374 e nel match di ritorno disputato in Umbria finì 1-1. All’andata, al Rastrello, netto successo bianconero, 5-0. Sempre in serie D ma nel campionato 19701971 il bilancio per la Robur fu più magro: ko a Gubbio per 3-0, vittoria al Franchi per 1-0. Per ritrovare un precedente in serie C bisogna andare indietro addirittura fino al campionato 4849, nel girone C: 1-1 a Siena, blitz bianconero in Umbria per 3-1. Infine la serie B della stagione 194748: vittoria senese a Gubbio (2-1), successo umbro a Siena per 3-1. A fine stagione i bianconeri giungeranno ottavi, gli eugubini penultimi. L’anno scorso, nella gara di andata, la prima con Maddaloni in panchina dopo l’esonero di Gilardino, il Siena si impose 2-1 grazie a Acquadro e Milesi. Al ritorno vendetta eugubina con Sainz Maza e Arena che ribaltarono il gol iniziale di Caccavallo. Nel girone di andata di questa stagione 2-0 umbro con Vazquez e Toscano.