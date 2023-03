A casa Acquaviva c’è il Radicondoli Sfida fondamentale

Signori, in piedi: domani c’è Acquaviva-Radicondoli! La prima contro la seconda, due ambienti in fermento in vista di un finale di campionato al cardiopalma… Vince l’Acquaviva? Le due squadre, a quattro turni dalla fine, si ritroverebbero alla pari. Vince il Radicondoli? Sei punti di vantaggio varrebbero molto più di mezza promozione… Ma di partite interessantissime ce ne sono anche altre: ad esempio gli spareggi play-off Monteroni-Atletico Piancastagnaio e Voluntas-Serre, anche se la regola della forbice smorza un po’ di entusiasmi, e poi Radicofani-Meroni. Nella zona retrocessione la Virtus Biancoazzurra è di fatto condannata (va a Rosia), e molte squadre sperano che anche il Petroio, per la forbice, risolva i loro problemi. I blucerchiati lotteranno fino alla fine e domani riceveranno il Castellina in Chianti. Si giocheranno anche Virtus Asciano-Berardenga e Staggia-Cetona. Nel girone I Sangimignano-San Giusto, nel girone L Bettolle-Guazzino. Giu.Ste.