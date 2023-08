Siena, l’omaggio del cavallo vittorioso Zio Frac agli ocaioli volati in cielo

Siena, 26 agosto 2023 – Le ’stelle’ che dal cielo hanno guardato l’Oca nel Palio dell’Assunta, tutti i contradaioli le hanno ricordate dopo la vittoria di Brigante e Zio Frac.

8 foto Foto Lazzeroni

Persone che non ci sono più ma che Fontebranda ha stretto al cuore in questo successo e sentito particolarmente vicine, come il barbaresco plurivittorioso Enrico ’Bobo’ Brandani ma anche l’indimenticato custode della Contrada Lallo, poi Antonio Montereggi per tutti Inoki, solo per citarne alcuni. A rendere omaggio a tutti gli ocaioli volati in cielo è stata stamani la dirigenza di Fontebranda, con il popolo e naturalmente Zio Frac. Un saluto al cimitero del Laterino dove il cavallo era portato dal barbaresco Bruno Giubbilei e al camposanto della Misericordia, dove è entrato dall’ingresso laterale, soffermandosi anche qui al monumento ai contradaioli defunti.