Siena, lava i panni alla fontanina dell’Aquila: 30enne fermato dalla Polizia municipale

Siena, 26 agosto 2023 - A Siena un giovane ha utilizzato la fontanina della Contrada dell'Aquila per lavare i propri indumenti.

La Polizia Municipale, in collaborazione con la Questura, è arrivata all'identificazione del soggetto. Si tratta di un giovane magrebino di circa 30 anni, residente in un comune del Fiorentino presso alcuni parenti presenti sul territorio nazionale.

L’uomo, privo di documenti, è stato poi accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso. Quello che si è saputo è che il giovane, già conosciuto dagli agenti, è proveniente dal Marocco. L'uomo, affetto da problemi relazionali, è apparso in stato confusionale ed è stato ricongiunto in serata con i propri parenti. A seguito delle sanzioni amministrative, restano in corso i procedimenti per gli accertamenti del caso.

