Siena, latitante va a vedere il Palio: scoperto e arrestato

Siena, 6 luglio 2023 – Era stato condannato dal Tribunale di Salerno e doveva scontare otto mesi in carcere. È stato rintracciato a Siena, dove è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Una volta emessa la condanna, da un paio di anni l’uomo si era reso irreperibile ed erano state vane le ricerche delle forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale. Il suo nominativo era stato, quindi, inserito nei terminali relativi alle persone da ricercare.

Nei giorni del Palio di luglio, nell'ambito della specifica attività di approfondita verifica predisposta dal Questore, Pietro Milone nei confronti delle persone soggiornanti nelle strutture alberghiere del centro, volta a scongiurare la presenza di persone pericolose, è emerso che il 57enne era ricercato. L’uomo, originario della provincia di Salerno, aveva preso alloggio proprio in un albergo del centro storico.

Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Siena, approfondita la segnalazione, a quel punto si sono portati sul posto dove, in effetti, hanno rintracciato l'uomo, forse convinto, oramai, che la giustizia, col tempo, si fosse dimenticata di lui. Dopo averlo condotto in Questura per gli accertamenti di rito e per le procedure relative all'esatta identificazione, gli agenti, così come disposto dal Tribunale di Salerno che gli aveva irrogata la pena, l'hanno associato presso la casa circondariale di Santo Spirito, per l'espiazione della condanna.