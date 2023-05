Siena, la lite per la precedenza stradale finisce a sassate contro un camionista

Siena, 4 maggio 2023 - Una discussione per questioni di precedenze stradali ha messo nei guai tre giovani che sono poi stati denunciati alla procura della Repubblica di Siena per violenza privata.I fatti, spiegano i carabinieri in una nota, risalgono al mese di marzo scorso quando i tre, due casertani ed un egiziano, che viaggiavano sull'Autopalio a bordo di un furgone della ditta per cui lavorano, giunti nelle vicinanze di un restringimento della carreggiata nei pressi di Badesse, avendo scelto di percorrere la corsia interessata dal restringimento, hanno tentato con una manovra repentina di serrare nella corsia di fianco, senza però riuscire a causa della presenza di un camion. Un ostacolo che probabilmente ha irritato immotivatamente i tre, i quali hanno iniziato in un primo momento ad inveire contro l'ignaro camionista per poi inseguirlo percorrendo la corsia chiusa al traffico.

Una volta raggiunto hanno preso la cabina dell'autoarticolato a sassate. Il camionista, impaurito, si è visto costretto a fermarsi nell'area di servizio di Siena Ovest. I tre non si sono arresi. Hanno continuato a seguire la vittima, la quale si è barricata nella cabina in attesa delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Monteriggioni che hanno raccolto gli elementi per identificare gli aggressori che nel frattempo erano fuggiti. Gli indizi e le immagini acquisite dalle telecamere di video sorveglianza hanno permesso di individuare il mezzo e identificare i tre.