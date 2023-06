Siena, il nuovo procuratore Boni: «Vengo con spirito di servizio»

Siena, 29 giugno 2023 – «Vengo con spirito di servizio», le prime parole del nuovo procuratore della repubblica di Siena Andrea Boni. Arrivato di buon’ora oggi a palazzo di giustizia per il primo giorno nel nuovo ruolo, dopo i sette anni come procuratore di Urbino.

«Per me è un ritorno a casa, sono nato a Chiusi e abito a Torrita, ho studiato a Montepulciano», esordisce nella sua breve presentazione. Ci sono tutti al terzo piano di viale Franci: dal questore al comandante provinciale dell’Arma e della Finanza, al presidente dell’Ordine degli avvocati. Naturalmente il presidente del tribunale Roberto Carrelli Palombi e tutti i sostituti procuratori.

Un «grazie» è subito per Siena, «una città particolare di grande storia e persone di carattere forte. Io venivo, per così dire, dalla campagna: sono stato accolto bene dai senesi». Racconta dell’esperienza ad Urbino, facendo sua la frase di un ex capo della polizia dove spiegava: «Ci ho messo del mio per arrivare alla stazione. Per molti altri, persone che meritavano, il treno non è passato. Mi ritengo dunque fortunato». Boni, ribadito che viene con spirito di servizio, assicura «che cercherà di contribuire affinché la macchina della giustizia funzioni al meglio. Il problema maggiore, in assoluto, sono i tempi inammissibili. Su questo cercherò di lavorare e per tale ragione ho necessità della vostra collaborazione. A Urbino ciò è avvenuto». Osserva poi che in passato il ruolo di procuratore veniva inteso come una sorta di premio alla carriera , un prepensionamento. Oggi non è così, il Csm «da noi pretende soprattutto che siamo cacciatori di risorse umane. Non mi piace ma certo lo farò».

Garantisce infine due cose: «Assoluta trasparenza in tutto e per le assegnazioni, eliminando ogni eventuale possibile ombra che ci possa essere, dall’altro una porta sarà sempre aperta, quella del mio ufficio». Infine un grazie sincero lo rivolge al procuratore facente funzioni Nicola Marini «che ha svolto egregiamente il suo ruolo». Cosa che viene pubblicamente riconosciuta anche dal sostituto Niccolò Ludovici a nome di tutti i colleghi: «Un benvenuto al procuratore Boni ed un grazie a Marini che ci è sempre stato accanto con amicizia e lealtà. E’ stato un esempio».

«Boni è la persona migliore che poteva capitarci», sottolinea Marini prima che il presidente dell’Ordine degli avvocati Antonio Ciacci auspichi «collaborazione e armonia nel rispetto dei ruoli. Il dottor Boni è ha la qualità di essere una persona di grande buonsenso». I saluti della Camera penale sono stati portati dall’avvocato Valeria Biagetti.