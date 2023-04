Siena, rapina e pesta a sangue un giovane barista di Taverne

Siena, 28 aprile 2023 – Una violenza cieca, quella usata contro un giovane barista di Taverne d’Arbia da un albanese di 26 anni che vive nella frazione alle porte di Siena. L’ha rapinato e poi pestato a sangue solo perché il giovane aveva cercato di riprendersi il portafoglio. Un episodio passato sotto silenzio, lo scorso 13 agosto, quando la città era concentrata sul Palio. Un’aggressione brutale per cui il pm Sara Faina aveva chiesto al gip l’arresto ma il giudice non l’ha concesso. Il caso è arrivato davanti al gup Jacopo Rocchi ieri mattina, ad otto mesi dal fatto. Il giovane barista, 24 anni, parte civile, era in aula accanto all’avvocato Alessandro Betti. L’imputato, difeso dall’avvocato Emiliano Bianchi, ha chiesto il rito abbreviato. Ed è stato condannato a 5 anni (il pm ne aveva chiesti 6), con interdizione dai pubblici uffici e una provvisionale di 5 mila euro. Rapina impropria e lesioni aggravate le accuse nei confronti dell’uomo che ha ricevuto anche un ammonimento dal questore. «Siamo soddisfatti della condanna anche se il mio assistito – ha osservato Betti – è ancora traumatizzato per l’accaduto». Si è infatti dovuto sottoporre ad un delicato intervento alla mandibola fratturata in modo importante.

Quella sera l’albanese si era fermato lì con la fidanzata. Aveva portato via al barista borsello e sigarette appoggiate su un muretto dove era seduto, cercando di allontanarsi. Quando aveva tentato di bloccarlo gli aveva dato un pugno in un occhio con la mano ingessata, buttandolo in terra. E poi giù pugni e calci, anche alla testa oltre che al volto, sebbene una persona presente avesse cercato di fermarlo. Una prognosi di 40 giorni, quella del pronto soccorso. Poi l’intervento chirurgico molto delicato.