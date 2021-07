Siena, 17 luglio 2021 - «Faccio questa battaglia con grande determinazione, sono convinto che potremo vincere ma sono abituato ad essere di parola, se perdo ne trarrò le conseguenze: esistono i sì e i no, l'ho già fatto una volta». Così il segretario del Pd Enrico Letta a Montalcino nel corso del suo primo incontro da candidato in vista delle elezioni suppletive nel collegio di Siena rispondendo a chi gli chiedeva quali conseguenze ci sarebbero state in caso di sconfitta per la segreteria nazionale.

"E' un tale privilegio tentare di rappresentare questa terra, c'è voglia di rendere il Pd e il centrosinistra più forte, c'è voglia di battere la destra che in Toscana ha preso troppo piede. Mi ci impegno, un grande impegno nazionale", ha poi detto Letta al Tg3 regionale.