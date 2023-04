Fermato in Tunisia Aglieco, ex comandante dei carabinieri di Siena

Siena, 15 aprile 2023 – Il colonnello Pasquale Aglieco, ex comandante provinciale dei Carabinieri di Siena, è stato fermato dalle autorità tunisine per un presunto falso in un atto. Secondo quanto si apprende Aglieco, indagato dalla procura di Genova per false dichiarazioni al pm nell'inchiesta sulla morte di David Rossi (Mps) e trasferitosi da qualche tempo ad Hammamet, è stato fermato dalla polizia tunisina per la presunta falsificazione di un atto in relazione alla pratica di immatricolazione di un'auto.

Secondo fonti diplomatiche si tratterebbe invece di un semplice malinteso e la situazione per Aglieco sarebbe in via di risoluzione grazie anche all’aiuto e all’intervento dell’ambasciata italiana.