Palio, Tempesta: “Se riuscissi a vincere il Drappellone di Lodola sarebbe bellissimo”

Siena, 12 agosto 2023 – «Preferisco guardarmeli con attenzione da terra i cavalli, non ne ho al Protocollo», spiega Andrea Coghe detto Tempesta. Solito posto, davanti all’Entrone, appoggiato all’angolo della Cappella di Piazza per guardare le prove. Tempesta, il capitano del Drago Jacopo Gotti ha confermato che c’è un grande legame però se tu avessi una possibilità migliore, visto che non sei il fantino del Drago, potresti muoverti? «Confermo quello che ha detto. Vediamo gli incastri che faranno la differenza». Fra luglio e agosto sei stato molto defilato. Profilo basso. «Il Palio ti insegna anche a vivere, ti fa maturare umanamente e professionalmente. Negli anni ho commesso degli errori sotto più punti di vista, bisogna cercare di imparare da questi». Il proprietario di Violenta da Clodia Theo Westerman dice che se la cavalla corre vince ancora. Quindi fuori le punte dal lotto? «Ad ora è innegabile che Violenta abbia una buona media! Per quanto riguarda le strategie dei cavalli non sono in grado di influire in nessuna direzione per cui, dico la verità, anche negli incontri degli ultimi giorni non ho parlato molto di questo argomento, non dipende da me. Giusto che i capitani facciano la loro scelta, noi fantini ci adeguiamo. Io in particolar modo rispetto ad altri». Rimonteresti Ungaros? «Certo. Un cavallo affidabile, in quattro giorni ci puoi lavorare bene. Negli anni ha acquisito tanta esperienza, molto tranquillo. Sicuramente da mettere nel lotto. Quei tipi che ci stanno dentro in tutti i modi e sono garanzie. Un cavallo un po’ come era Tottugoddu, con caratteristiche diverse». Cosa pensi del Drappellone di Lodola? «Se riuscissi a vincerlo sarebbe bellissimo. Non mi formalizzo». Continui a tirare su tuo figlio Alberto a pane & cavallo? «Lui più che altro pane e trattore, non è tanto appassionato di cavalli. Gli ho promesso che se vinco il Palio gli compro quello vero. Dopo luglio mi rimprovera ’ma perché non hai vinto’.Si definisce trattorista-fantino».