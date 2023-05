Palio, Lorenzini (Aquila): «Tittia non è ‘geloso’ di Scompiglio. Fra noi patti chiari»

Siena, 31 maggio 2023 - «L’Aquila corre senza rivale? Certo è un vantaggio perché invece di fare due cose ti devi concentrare solo su una», risponde il capitano Marco Lorenzini ieri a Monticiano dove è iniziato il pressing sui fantini, non solo dietro le quinte ma anche a bordo pista. «Si dà sempre per scontato che una Contrada deve vincere ma chi ha l’avversaria deve considerare anche questo aspetto. Chiaro che dopo 30 anni l’obiettivo è arrivare primo al bandierino», aggiunge il dirigente.

Il fatto che non ci sia la Pantera in piazza avvicina ancora di più l’Aquila a Tittia?

«E’ totalmente indifferente».

Peserà soltanto il cavallo, dunque.

«Sarebbe davvero offensivo dire che sono aumentate le possibilità. Non è così. Ha montato nell’Aquila che c’era la Pantera, senza farsi scrupoli».

Tutti i capitani sostengono che vedremo un bel lotto in alto.

«Vediamo quello che arriva alla scelta, prima di tutto. Secondo me, ne parlavo con alcuni colleghi, c’è anche il rischio che ci sia qualche cavallo che non è assolutamente inferiore alle punte. Anche i fantini dunque devono essere bravi a valutare».

Con Scompiglio ha parlato Lorenzini?

«Ci sono stato giovedì scorso (scorre l’agenda sul cellulare, ndr), ci sentiamo spesso».

Ma Tittia non è geloso?

«Se non glielo racconti tu! (scherza, ndr) Non è geloso, lo sa benissimo, come Jonatan sa il rapporto che c’è fra l’Aquila e Giovanni. Nel momento in cui Giovanni dovesse fare una scelta diversa e Jonatan fosse interessato... Se l’Aquila è da corsa deve esserlo. Massimo rispetto, Giovanni sceglie, poi scelgo io».