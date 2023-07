Palio, il sindaco Fabio: ‘Dobbiamo far conoscere di più la nostra Festa’

Siena, 2 luglio 2023 - Il Palio di Siena è "sicuramente una festa universalmente nota ma spesso non è conosciuta correttamente come a volte pensiamo. Per questo penso che bisogna lavorare proprio per far conoscere meglio non solo il funzionamento del Palio in sè ma l'essenza di questa festa, che è la vita quotidiana delle Contrade durante tutto l'anno".

Lo ha detto il nuovo sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, nella sua prima conferenza stampa alla vigilia della Carriera che si correrà oggi pomeriggio in piazza del Campo. Il sindaco Fabio ha lanciato, pertanto, l'ipotesi di dar vita ad "una campagna di comunicazione per una conoscenza corretta del Palio attraverso la vita delle sue Contrade, che sono l'originalità della nostra festa".

Nicoletta Fabio ha detto di affrontare questo primo Palio da sindaco "con l'emozione della senese che da 62 anni vive questa festa in prima persona e poi in più c'è questo forte senso di responsabilità anche nei confronti dell'incontrollabile. Grosse sorprese non ne ho avute se non la conferma più importante è stato il funzionamento della macchina comunale, già collaudata ampiamente, grazie alla grande competenza dei suoi addetti. La mia utopia è quella di riuscire a vedere tra le Contrade una totale autoregolamentazione. E' bene ribadire che sono le Contrade che fanno il Palio e che ne determinano i cambiamenti".